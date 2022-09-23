Жаслан Мадиев покинет должность в Министерстве цифрового развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жаслан Мадиев покинет должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Мадиев Жаслан Хасенович с 30 сентября освобождается от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Жаслан Мадиев родился в 1983 году в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

В 2007-2018 гг. работал в структурах компаний «Фонд устойчивого развития «Казына», АО ФНБ «Самрук-Казына», «Kazyna Capital Management», АО «Банк развития Казахстана», АО «НК «Казахстан Темир Жолы».

В 2019-2020 гг. — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

В 2020-2022 гг. — заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С января 2022 года по настоящее время является первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Фото: Twitter @Kazakh_Invest















