Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Жаслан Мадиев покинет должность в Министерстве цифрового развития

    23 Сентября 2022, 19:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жаслан Мадиев покинет должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Мадиев Жаслан Хасенович с 30 сентября освобождается от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

    Жаслан Мадиев родился в 1983 году в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

    Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

    В 2007-2018 гг. работал в структурах компаний «Фонд устойчивого развития «Казына», АО ФНБ «Самрук-Казына», «Kazyna Capital Management», АО «Банк развития Казахстана», АО «НК «Казахстан Темир Жолы».

    В 2019-2020 гг. — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

    В 2020-2022 гг. — заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    С января 2022 года по настоящее время является первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Фото: Twitter @Kazakh_Invest

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Отставки МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая