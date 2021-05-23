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    00:01, 23 Май 2021 | GMT +6

    Жару и усиление ветра прогнозируют 23 мая в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с западным антициклоном ожидается погода преимущественно без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, местами 25 м/с.

    В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра местами 15-20, порывы 23 м/с, днем в горных районах – гроза.

    В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем в горных районах – гроза, возможен град.

    В Карагандинской, Атырауской, днем в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области местами – пыльная буря.

    В Павлодарской области местами – туман.

    Днем в Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

    На большей части Кызылординской, местами в Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Атырауской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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