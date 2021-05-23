Жару и усиление ветра прогнозируют 23 мая в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, местами 25 м/с.
В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра местами 15-20, порывы 23 м/с, днем в горных районах – гроза.
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем в горных районах – гроза, возможен град.
В Карагандинской, Атырауской, днем в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области местами – пыльная буря.
В Павлодарской области местами – туман.
Днем в Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, местами в Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Атырауской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.