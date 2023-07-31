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    Жару до 34 градусов и частые грозы прогнозируют в августе в СКО

    31 Июля 2023, 12:28

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области средняя за август температура воздуха ожидается в пределах нормы – 17-18 градусов тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в начале первой декады температура воздуха ночью составит 12-17 тепла, днем – 25-30, местами 34 градуса. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 7-12, днем - до 17-22 градусов. В конце декады снова столбик термометра ночью поднимется до 12, днем - до 22-27 градусов.

    Во второй декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха днем до 28-33 градусов. Затем - понижение ночью до 9-14, днем - до 17-22 тепла.

    В начале третьей декады предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до 4-9 градусов, днем - до 12-17 тепла. Во второй половине декады потеплеет ночью до 9-14, днем - до 17-22 градусов.

    Количество осадков за месяц ожидается больше нормы, которая составляет 42-52 мм.

    Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 метров в секунду ожидаются часто в течение месяца. Туман прогнозируют в начале второй декады. Град возможен в середине третьей декады.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа Петропавловск
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