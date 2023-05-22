Жаркын Тусупбекулы назначен советником акима Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Известный журналист Жаркын Тусупбекулы Жумадилов назначен на должность советника акима Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жаркын Тусупбекулы родился в 1985 году в городе Семипалатинске. Окончил Казахский национальный университет по специальности «политология».

В 2008-2013 годах работал редактором-ведущим информационно-аналитической программы на Казахском радио, политическим обозревателем газеты «Алаш айнасы». В 2014-2015 годах был шеф-редактором департамента стратегического маркетинга АО «РТРК «Казахстан», в 2015-2016 годах был экспертом Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. В 2016-2019 годах работал советником акима Западно-Казахстанской области, заместителем руководителя аппарата акима ЗКО, в 2019-2020 годах был директором ТОО «Elorda Aqparat».

С 2021 года работал инспектором в Администрации Президента РК.



