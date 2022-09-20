Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Жаркую погоду прогнозируют в ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте

    20 Сентября 2022, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики озвучили прогноз погоды на 21-23 сентября в трех мегаполисах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Астане 21 сентября будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 26-28 тепла.

    22 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 26-28 тепла.

    23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 24-26 тепла.

    В Алматы 21 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 27-29 тепла.

    22 сентября: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.

    23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.

    В Шымкенте 21 сентября прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.

    22-23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 32-34 тепла.


    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Осадки в виде дождя и снега ожидаются на большей части Казахстана
    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    Яблоня зацвела в Туркестанской области
    Повышение температуры ожидается в ближайшие три дня на большей части Казахстана
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров