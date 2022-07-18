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    Жаркая погода в Германии повлияла на урожай зерновых

    18 Июля 2022, 09:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кукуруза и картофель также могут пострадать от высоких температур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Deutsche Welle.

    Фермеры в Германии беспокоятся за свой урожай в связи с жарой и ожидающейся засухой. Об этом заявил глава Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид.

    «Засуха и жара - большая проблема в ряде регионов в этом году», - констатировал он.

    По его словам, жаркая погода уже повлияла на урожай зерновых.

    «Кукуруза или картофель, урожай который еще не собран, также пострадают от высоких температур. Если в ближайшее время не будет осадков, то ожидаются большие потери», - добавил он.

    В 2018 году совокупный ущерб германских фермеров от засухи в восьми федеральных землях составил почти 3 млрд евро. Руквид тогда призывал власти страны и федеральных земель прояснить ситуацию с предоставлением первой помощи представителям сельхозсектора в пострадавших регионах.

    По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), во время аномальной жары, которая ожидается на этой неделе, может быть достигнута отметка в 40 градусов по Цельсию. Пик ожидается 19 июля. Во многих районах страны температура воздуха поднимется приблизительно до 35 градусов, на юго-западе и западе - до 39 или 40 градусов.

    Фото: dw.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Германия Мировые новости
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