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    Жаркая погода ожидается на большей части территории Казахстана

    8 Июня 2023, 00:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 8 июня сохранится неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Лишь на западе, юге республики погода преимущественно будет без осадков.

    По стране будет наблюдаться усиление ветра. На севере, северо-западе - град, пыльная буря, шквал.

    На северо-западе Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара.

    На севере, в центре Алматинской области, на юге Жетысуской области ожидается сильная жара.

    На большей части Алматинской, Павлодарской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской и в Жетысуской областей, на западе Туркестанской, на юге Карагандинской областей сохранится жара.

    В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангыстауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях и в Жетысуской области, в южной половине Костанайской, в восточной половине Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на востоке, севере Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Напомним, в 17 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Погода Природа
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