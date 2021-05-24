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    00:01, 24 Май 2021 | GMT +6

    Жаркая погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 24 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с западным антициклоном сохраняется погода преимущественно без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на юго-востоке и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе и юге – пыльная буря, на юге – гроза, на севере в ночные часы – туман.

    В Туркестанской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, в Туркестанской области порывы 23 м/с, с пыльной бурей.

    В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в горах в Жамбылской области – возможен град, в Кызылординской – пыльная буря.

    В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в горах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

    Днем в Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, местами Карагандинской областях ожидается сильная жара.

    На большей части Кызылординской, местами в Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Алматинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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