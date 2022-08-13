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    • Жара в Европе: Дунай можно перейти вброд

    13 Августа 2022 04:18

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти Великобритании официально объявили режим засухи в нескольких районах страны — почти по всей Англии. Это означает введение строгого контроля над расходом воды промышленностью и сельским хозяйством. Температура воздуха в выходные, как ожидается, будет достигать 35°C. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В Германии из-за жары постоянно снижается уровень Рейна. В районе Майнца река обмелела настолько, что стала непроходимой даже для небольших барж. Экономисты ожидают, что транспортные перебои могут снизить в этом году экономический рост Германии на полпроцента.

    В Нидерландах на реке Ваал, одном из рукавов дельты Рейна, домики на воде стали домиками на песке: плавучие жилища, обычно пришвартованные к берегу, оказались на дне. Из-за засухи власти страны запретили в нескольких районах поливать сельхозугодия в дневные часы.

    В Сербии, Румынии и Болгарии уровень Дуная уже несколько недель близок к критическому из-за отсутствия осадков на реке и ее основных притоках. На многих участках навигация невозможна, десятки судов оказались заблокированы на якорных стоянках. В нескольких местах вторую по величине транспортную артерию Европы можно пересечь пешком вброд.

    В верховьях Дуная, в Баварии, исторически низкий уровень воды был зафиксирован еще три недели назад. В низовьях, ближе к устью, ситуация пока немного лучше. Но и там приходится отключать многие насосные станции, бравшие из реки воду.

    Скриншот с видео
    #Погода #Европа
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