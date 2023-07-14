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    Жара в Алматы продержится до 20 июля

    14 Июля 2023, 18:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казгидромете представили прогноз погоды в Алматы на 15-21 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным синоптиков, 15 июля будет переменная облачность, без осадков. Ожидается ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.

    16 июля: малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла.

    17 июля: малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.

    18-19 июля: малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 тепла, днем сильная жара 36-38 градусов.

    20 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 32-34 тепла.

    21 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 32-34 тепла.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане побит температурный рекорд 102-летней давности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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