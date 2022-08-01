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    • Жара в Альпах - смертельная опасность для туристов

    1 Августа 2022 22:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за рекордной жары и засухи во Франции восхождение на Монблан становится все более затруднительным и опасным для жизни. По данным ассоциации горных гидов Шамони, обычно в это время года на вершины массива поднимаются от 100 до 120 человек в день, сейчас смельчаков не более 20, и это в основном профессионалы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Из-за недостатка снега зимой и высоких температур летом обширные участки ледника испещрены трещинами, туристам угрожают лавины и камнепады. Фиксируются обломки горной породы размером с холодильник.

    «Это действительно безумие, изменения колоссальны. Больно видеть, как исчезает ледник», – говорит альпинист-любитель из Шотландии.

    Норвежские туристы узнали, что гиды отменили долгожданное восхождение на Монблан из-за погодных условий: «Мы не расстроились, мы сможем покорить вершину в другом месте».

    Климатические изменения также наблюдают в швейцарских и итальянских Альпах. Месяц назад в массиве Доломиты на севере Италии произошел сход ледника Мармолада, в результате которого погибли 11 человек. За день до трагедии на высоте 3000 м был зарегистрирован рекорд: +10ºC.

    Фото: ru.euronews.com
    #Мировые новости
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