Жара ожидается в Астане и 18 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 18 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

17 июля днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. 17 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля днем на севере, в центре области Улытау ожидаются гроза, шквал, ветер юго-восточный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с, на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля днем на западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем 15-20, на западе, в центре области 23-28 м/с. Днем на большей части области - сильная жара 40-41 градуса. 17 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 17 июля днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем 15-20 м/с. Днем - сильная жара 40-41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем - град. Ветер северо-западный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске 17 июля ожидается гроза, днем - град.

Днем на юге Карагандинской области ожидается сильная жара 37 градусов. На большей части области и в Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля днем на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, ночью на большей части области, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. 17 июля на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 17 июля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Днем на юге области Абай ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 17 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 17 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля ночью на северо-западе, днем на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области ожидаются шквал, град. Ветер южный, юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 17 июля днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Астане 17 июля днем ожидаются гроза, сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля на западе, севере Костанайской области ожидается гроза, днем - град, шквал. Ветер восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 17 июля ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 17 июля ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

17 июля ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. 17 июля на большей части области и Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем на севере области 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области - сильная жара 41 градус. 17-18 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 17-18 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 17 июля днем ожидается сильная жара 41 градус. 17-18 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 м/с.

17-19 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 17-19 июля ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 17, 19 июля днем на большей части области ожидается сильная жара 38-40 градусов, 18 июля - 38-42 градуса. 17-19 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 17-18 июля - ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. 17-18 июля днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. 17-19 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске 17 июля днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.