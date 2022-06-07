Жара ожидается 7 июня в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, с чем пройдут дожди с грозами, на западе, севере, на юге в горных районах - град, шквал. Лишь на юге, в центре, востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, на юго-западе, севере – пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на западе, северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге области пыльная буря, ночью на западе области - усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал, ночью и утром на западе области - туман, днем на юго-западе, западе, севере области - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, северо-западе, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области - гроза, град, шквал, на севере, северо-западе области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области днем в горных районах – гроза, на северо-востоке области, в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, юге Атырауской области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, днем на западе, севере, юге области усилится ветер 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидаются усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, востоке Карагандинской области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на северо-востоке области, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге в Карагандинской, Кызылординской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

На западе, востоке, в центре Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Алматинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.