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    00:01, 27 Май 2021 | GMT +6

    Жара на юге, усиление ветра на севере Казахстана ожидаются 27 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 27 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике ожидаются шквал, усиление ветра, возможен град, на юге – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град.

    В Павлодарской, днем в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, в Карагандинской области днем местами – шквал.

    В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Мангыстауской, днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области ночью и утром местами – туман, днем в Кызылординской области местами – пыльная буря.

    Днем в Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Западно-Казахстанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, Актюбинской, местами в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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