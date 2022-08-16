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    Жара и засуха в Европе грозят катастрофическими последствиями

    16 Августа 2022 22:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как заявили в Швейцарской ассоциации рыболовства SFA из-за экстремальной жары и засухи рыба гибнет в «исторических масштабах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Здесь опасаются, что многие виды обитателей водоемов Центрального плато, южных предгорий Юры и восточной Швейцарии могут исчезнуть навсегда.

    Уровень воды в Рейне - крупнейшей водной артерии Германии, в ближайшие дни может достичь критической отметки, сообщили в Федерального управления водных путей и судоходства (WSV). На участке между Майнцем и Кобленцем в понедельник он составил 32 сантиметра, что на пять ниже, чем накануне. Это существенно затрудняет транспортировку угля и бензина, в условиях охватившего Европу энергетического кризиса.

    Во французской Жиронде производителей вин «Бордо» беспокоит состояние лоз: за последние три месяца дожди шли лишь дважды. Специалистам очевидно, что урожай в этом году будет меньше, чем обычно. Единственное утешение - вино может оказаться исключительного качества.


    Фото: euronews.com
    #Франция #Германия #Европа #Мировые новости #Засуха #Швейцария
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