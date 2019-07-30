Жара и засуха отразились на посевах в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Жара, установившаяся в июле в Казахстане, в том числе и в Костанайской области, негативно отразилась на посевах. Причём речь идёт о серьёзных площадях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникацийруководитель управления сельского хозяйства области Жансултан Таукенов,погодные условия этого года сложились для сельхозтоваропроизводителей не совсемблагоприятными.

«Рост и развитие сельскохозяйственных культур в наиболееуязвимые фазы - кущения, выхода в трубку, цветения проходило в условияхзасухи: атмосфернойи почвенной, с температурой воздуха с 4-го по 22-е июля 35-40 градусов, приоптимальных для пшеницы по фазам развития от 10 до 25 градусов. Это, конечно, отразилось на состоянии посевов, хлебанизкорослые, изреженные, особенно в южных районах области, - отметил Жансултан Таукенов. — Засуха задела абсолютновсе культуры. Из всего объема сева яровой пшеницы и других культур на площадиболее 600 тысяч га - это уже плохие посевы. Цифра может увеличиться, если небудет хороших дождей до 5-10 августа».

От жары значительно пострадали посевы в таких районах, какКамыститинский, Житикаринский, Аулиекольский, Наурзумский. Неплохая ситуация вАмангельдинском, Жангельдинском районах и Аркалыке, где урожайность ожидаетсяна уровне прошлого года- 7-8 ц/га.

В целом, по словам Ж. Таукенова, в связи со сложившейся погодойна сегодня 1,8 млн га земли, или 45% - в удовлетворительномсостоянии, 39-40% - в хорошем состоянии.