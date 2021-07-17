Жара и грозы: штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются сильная жара 36 градусов.

Днем 17 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер западный 15-20 м/с. В Кокшетау днем 17 июля ожидается гроза.

Днем 17 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. На юге области ожидается сильная жара 36 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем 17 июля ожидается гроза, ветер юго-западный, западный, порывы 15 м/с.

Днем 17 июля в Мангистауской области местами ожидается сильная жара 39 градусов. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17-18 июля в Карагандинской области местами ожидается жара 35 градусов. Ветер западный, юго-западный, днем 17-сутки 18 июля местами 15-20 м/с. 18 июля местами ожидается гроза.

17 июля в Атырауской области местами ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара до 37 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 17 июля ожидается сильная жара 36 градусов.

Днем 17 июля в Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с.

17 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

17 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске 17 июля ожидаются ночью и утром туман, днем гроза.