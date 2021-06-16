Жара и грозы: штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 16 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с. На западе области днем сильная жара 35 градусов. В Кокшетау днем ожидается гроза.

В Алматинской области (Киргизский Алатау) днем ожидается кратковременный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 39 градусов. В Атырау днем 16 июня сохраняется сильная жара 36 градусов.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Днем на юге области ожидается сильная жара до 38 градусов. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20 м/с. В отдельном районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 16 июня днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 18 м/с.

Днем в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с, сильная жара 35 градусов. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 16 июня ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

16-17 июня в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал. Сутки 16, днем 17 июня ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Днем 16-17 июня ожидается местами сильная жара 35-38 градусов. В Петропавловске днем 16-17 июня ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем 16-18 июня в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал, град. 16-18 июня ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе днем 18 июня ожидаются гроза, град. Днем 16-18 июня ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 17 июня на юге Атырауской, Актюбинской областей ожидается очень сильная жара до 40 градусов, на юге Мангыстауской области до 43 градусов.