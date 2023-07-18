Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Жара и грозы ожидаются в Казахстане

    18 Июля 2023, 01:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 18 июля на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе страны - сильный дождь, ожидаются гроза, град, шквал. Лишь на востоке республики ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, по республике ожидается усиление ветра, на юге пыльная буря, ночью и утром на северо-западе – туман.

    Днем в Акмолинской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу, Туркестанской, Карагандинской, Жамбылской областях, области Улытау, Абай, на юге Восточно-Казахстанской областях на сохраняется сильная жара 35-42°С, на севере, в центре Алматинской области, на севере, юге, в центре области Жетысу ожидается очень сильная жара 42°С.

    На большей части Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областях, областей Улытау, Абай, Жетысу, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на востоке Северо-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на западе, востоке Атырауской, на востоке, в центре Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди с грозами пройдут в большинстве городов Казахстана
    Более 100 единиц техники устраняют последствия ливня в Астане
    Купол футбольного поля обвалился в Сатпаеве
    Популярное
    1 Новый сквер открыли в Астане
    2 Казахстанские легкоатлетки вышли в финал в прыжках в высоту на Универсиаде
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана
    5 76 дворов благоустроят в этом году в Атырау