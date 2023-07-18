Жара и грозы ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 18 июля на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе страны - сильный дождь, ожидаются гроза, град, шквал. Лишь на востоке республики ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, по республике ожидается усиление ветра, на юге пыльная буря, ночью и утром на северо-западе – туман.

Днем в Акмолинской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу, Туркестанской, Карагандинской, Жамбылской областях, области Улытау, Абай, на юге Восточно-Казахстанской областях на сохраняется сильная жара 35-42°С, на севере, в центре Алматинской области, на севере, юге, в центре области Жетысу ожидается очень сильная жара 42°С.

На большей части Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областях, областей Улытау, Абай, Жетысу, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на востоке Северо-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на западе, востоке Атырауской, на востоке, в центре Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.