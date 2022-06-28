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    Жара и грозы ожидаются в Казахстане 28 июня

    28 Июня 2022, 00:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 28 июня сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке ожидается град, на севере, востоке, юге - шквал, на юго-западе - пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем на большей части Абайской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей ожидается сильная жара.

    На большей части Кызылординской, Алматинской, на западе Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской, на юго-западе Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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