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    Жара и дожди ожидаются в Казахстане 9 июля

    9 Июля 2023, 00:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 9 июля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге, юго-востоке, северо-востоке Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке, востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами, с выпадением града и шквалистым ветром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По республике ожидается усиление ветра. На западе, северо-западе, севере страны ожидается погода без осадков.

    На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областей, в области Улытау, на юге Костанайской области сохраняется сильная жара, на юге, севере Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке Мангистауской, на юге Атырауской, на западе Актюбинской области ожидается очень сильная жара.

    На большей части Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на юге, западе, севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, севере Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, области Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части области Жетысу, в Акмолинской, Северо-Казахстанской области, на севере области Абай, на юге, западе Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Алматинской, на северной половине Костанайской области, на северо-западе, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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