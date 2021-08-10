+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жара, грозы, туман ожидаются в восьми регионах Казахстана

10 Августа 2021 22:20
Поделиться:
Жара, грозы, туман ожидаются в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Дымовая завеса в ВКО от лесных пожаров в Якутии рассеется - Казгидромет
Июль 2021 года побил все рекорды по жаре Численность рабочей силы в Казахстане к 2050 году составит около 11,4 млн человек - Минтруда Шквал и сильные дожди ожидаются на северо-востоке Казахстана

11 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем 11 августа ожидается гроза.

Днем 11 августа в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 37 градусов.

Днем 11 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза.

Днем 11-13 августа в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Местами ожидается пыльная буря. 11-13 августа ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 12-13 августа ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

11 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Урджарском, Бескарагайском, Жарминском районах ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

11 августа в Павлодарской области ночью местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град, туман, ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре 11 августа ночью ожидается сильный дождь. Гроза, ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

11 августа в Северо-Казахстанской области днем ожидается местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске 11 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Дымовая завеса в ВКО от лесных пожаров в Якутии рассеется - Казгидромет
Июль 2021 года побил все рекорды по жаре
Численность рабочей силы в Казахстане к 2050 году составит около 11,4 млн человек - Минтруда
Шквал и сильные дожди ожидаются на северо-востоке Казахстана
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
3 Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
4 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
5 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
6 На трое суток арестовали нарушителей карантина в Караганде
Читайте также
О шторме предупредили жителей Казахстана
Дожди прогнозируют на севере, центре и востоке Казахстана 10-12 августа
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
На трое суток арестовали нарушителей карантина в Караганде
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив