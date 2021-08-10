Жара, грозы, туман ожидаются в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем 11 августа ожидается гроза.

Днем 11 августа в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 37 градусов.

Днем 11 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза.

Днем 11-13 августа в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Местами ожидается пыльная буря. 11-13 августа ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 12-13 августа ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

11 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Урджарском, Бескарагайском, Жарминском районах ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

11 августа в Павлодарской области ночью местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град, туман, ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре 11 августа ночью ожидается сильный дождь. Гроза, ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

11 августа в Северо-Казахстанской области днем ожидается местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске 11 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.