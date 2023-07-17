Жара, грозы, шквальный ветер: погода в Казахстане 17 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 17 июля на западе, севере, юге Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Пройдут дожди, ожидаются гроза, град, шквал, а на остальной территории страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-востоке ночью - туман», - говорится в сообщении синоптиков.

Днем в Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской областях, на юге области Абай, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, на севере, в центре области Улытау, на западе и в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 35-41°С.

На большей части Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на западе, востоке Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.