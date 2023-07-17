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    Жара, грозы, шквальный ветер: погода в Казахстане 17 июля

    17 Июля 2023, 00:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 17 июля на западе, севере, юге Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Пройдут дожди, ожидаются гроза, град, шквал, а на остальной территории страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-востоке ночью - туман», - говорится в сообщении синоптиков.

    Днем в Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской областях, на юге области Абай, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, на севере, в центре области Улытау, на западе и в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 35-41°С.

    На большей части Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на западе, востоке Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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