Жара, дожди, грозы и град - прогноз на 21 июля в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 21 июля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
«По-прежнему с прохождением малоподвижного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут кратковременные дожди с грозами, местами с градом, лишь на севере РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере в ночные и утренние часы – туман», - сообщают синоптики.
В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с, днем местами шквал, град.
В Жамбылской, Туркестанской областях в горных и предгорных районах ожидается гроза, местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей, в Жамбылской области – днем в горных и предгорных районах град.
В Мангыстауской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер 15-20 м/с.
В Кызылординской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.
Ночью в Павлодарской, днем в Актюбинской области местами ожидается гроза, при грозе усилится ветер 15-20 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, днем в Алматинской области местами ожидается гроза.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.
Днем на большей части в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях сохраняется сильная жара, на юге областей очень сильная жара. В Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской области ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- Какие метеоусловия будут в Казахстане 21 июля
- О грозе и ветре в горах Алматинской области предупредили казахстанцев
- Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана
- Какая погода ждет казахстанцев 20 июля
- О сильной жаре предупредили жителей Алматинской области
- Дожди с грозами и градом пройдут в Казахстане 19 июля
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана