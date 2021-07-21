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Жара, дожди, грозы и град - прогноз на 21 июля в Казахстане

21 Июля 2021 03:26
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Жара, дожди, грозы и град - прогноз на 21 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 21 июля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«По-прежнему с прохождением малоподвижного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут кратковременные дожди с грозами, местами с градом, лишь на севере РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере в ночные и утренние часы – туман», - сообщают синоптики.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с, днем местами шквал, град.

В Жамбылской, Туркестанской областях в горных и предгорных районах ожидается гроза, местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей, в Жамбылской области – днем в горных и предгорных районах град.

В Мангыстауской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

Ночью в Павлодарской, днем в Актюбинской области местами ожидается гроза, при грозе усилится ветер 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, днем в Алматинской области местами ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем на большей части в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях сохраняется сильная жара, на юге областей очень сильная жара. В Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Погода  
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