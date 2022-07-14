Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Жара до 47 градусов ожидается в Узбекистане

    14 Июля 2022, 22:19

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Центр гидрометеорологической службы Узбекистана предупредил о том, что температура воздуха повысится до 47 градусов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, 17-22 июля текущего года на территорию Узбекистана через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха с районов Ирана.

    «В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться:

    - по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 44-47 градусов;

    - по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до 42-45 градусов;

    - по областям Ферганской долины до 41-43 градусов», - сообщили в Узгидромет.

    В ведомстве добавили, что местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с.


    Фото: kartinkin.net

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Погода Мировые новости Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров