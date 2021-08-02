Жара до 43 градусов ожидается на западе и юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Жаркая и сухая воздушная масса из районов Ирана охватит западные и южные регионы страны. Там все еще сохраняется очень сильная жара – 35-40, местами до 43°С», - сообщают синоптики.

В то же время на севере и востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, усилится ветер 15-20 м/с и ожидается небольшое понижение температуры воздуха: днем на севере, в центре и на востоке до 23-33°С.



