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    12:41, 02 Август 2021 | GMT +6

    Жара до 43 градусов ожидается на западе и юге Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Жаркая и сухая воздушная масса из районов Ирана охватит западные и южные регионы страны. Там все еще сохраняется очень сильная жара – 35-40, местами до 43°С», - сообщают синоптики.

    В то же время на севере и востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, усилится ветер 15-20 м/с и ожидается небольшое понижение температуры воздуха: днем на севере, в центре и на востоке до 23-33°С.



    Теги:
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