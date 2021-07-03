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    00:25, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Жара до 40 и выше: штормовые предупреждения объявлены во всех областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения на 3 июля объявлены во всех 14 областях Казахстана. Помимо сильной жары, в ряде регионов прогнозируют дожди с грозами, град, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По данным синоптиков, днем 3 июля в Акмолинской области местами, на юге Костанайской, Карагандинской областей сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанайской области 3 июля местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 3 июля ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, сильная жара 38 градусов. В Караганде днем 3 июля сохраняется сильная жара 35-36 градусов.

    В Кызылординской области днем 3 июля местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный днем местами 15-20 м/с. Днем 3-5 июля местами сохранится очень сильная жара 45 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге Атырауской области днем 4-5 июля сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Мангыстауской области днем 3-4 июля сохраняются сильная жара 40-41 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

    В Западно-Казахстанской области 3 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами сильная жара до 37 градусов. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актюбинской области днем 3 июля сохраняется сильная жара 39 градусов, чрезвычайная пожароопасность.

    В Восточно-Казахстанской области днем 3 июля ожидается сильная жара 35 градусов.

    В Павлодарской области днем 3 июля местами ожидается сильная жара до 35 градусов.

    В горах Туркестанской области днем 3-4 июля ожидается гроза. На большей части области днем сохраняется сильная жара 40-43 градуса. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем 3-4 июля сохраняется сильная жара 41-43 градуса.

    Алматинская область, Киргизский Алатау: 3 июля утром и днем местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, ночью местами, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Таласский Алатау: днем кратковременный дождь, гроза.

    В Северо-Казахстанской области 3 июля местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. Днем 3 июля сохраняется сильная жара 35-39 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске днем 3 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем 3 июля сохраняется сильная жара 35-37 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской области днем 1-3 июля в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем 1-3 июля на большей части области ожидается сильная жара до 41 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 1-3 июля ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, сильная жара до 41 градусов.

    Ранее сообщалось, что аномальная жара, охватившая территорию Казахстана, сохранится в предстоящие выходные дни.


    Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/anomal-naya-zhara-sohranitsya-v-blizhayshie-tri-dnya-v-kazahstane_a3807916


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