26 Июля 2022 00:23

Жара до 40 градусов ожидается в большинстве городов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В южных регионах страны температура воздуха будет доходить до 40-44 градусов жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 28-30 тепла.

В Актобе переменная облачность, дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 25-27 тепла. На севере области ожидается сильный дождь, на юге, востоке, севере области гроза, град.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 29-31 тепла.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 33-35 жары.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 28-30 тепла. На юге области сильная жара до 35 градусов.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 жары. На западе области ожидается гроза.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 40-42 жары.

В Костанае переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге области сохраняется сильная жара до 35 градусов.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 26-28 градусов тепла, днем 37-39 жары. Ночью и утром на севере области ожидается гроза, днем на севере, в центре пыльная буря. По области сохраняется сильная жара до 40 градусов.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 32-34 жары.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 32-34 жары. На северо-западе области ожидается гроза, туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 35 градусов.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 36-38 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 42-44 жары.

В Туркестане ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 26-28 градусов тепла, днем 40-42 жары. На западе, в пустынных районах области ожидается сильная жара до 40-42 градусов.

В Уральске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 27-29 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 жары.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 23-25 градусов тепла, днем 36-38 жары.

В Шымкенте ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днем 37-39 жары.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня в РК ожидается жаркая погода.