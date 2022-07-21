Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Жара бьет рекорды на юге Казахстана

    21 Июля 2022, 17:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В некоторых районах Туркестанской области температура воздуха достигла 59 градусов тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальной сети распространяется фотография устройства, показывающего погоду в производственной зоне, расположенной в Сузакском районе. На фото видно, что погода достигла +59 градусов по Цельсию.

    Специалисты РГП «Казгидромет» отмечают, что жара сохранится до 23 июля.

    «Жара в Туркестанской области продлится до 23 июля. В настоящее время погода в Туркестане составляет +42,3, в Шымкенте +41,3. В Кызылкуме сохраняется 44 градуса тепла, в Казыгурте 40 градусов тепла, в Арыси 43 градуса тепла, в селе Тасты Созакского района 42 градуса тепла. А с 23 июля ожидается поступление с севера прохладного воздуха, температура может опуститься на 4 - 5 градусов», - отмечает руководитель отдела метеорологии и прогнозирования филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области Асия Кыдырбаева.

    Напомним, два дня назад синоптики сообщили, что в Туркестанской области ожидается повышение температуры до 47 градусов тепла.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туркестанская область Казгидромет Погода Погода Туркестана Погода Шымкента
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая