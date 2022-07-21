Жара бьет рекорды на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В некоторых районах Туркестанской области температура воздуха достигла 59 градусов тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети распространяется фотография устройства, показывающего погоду в производственной зоне, расположенной в Сузакском районе. На фото видно, что погода достигла +59 градусов по Цельсию.

Специалисты РГП «Казгидромет» отмечают, что жара сохранится до 23 июля.

«Жара в Туркестанской области продлится до 23 июля. В настоящее время погода в Туркестане составляет +42,3, в Шымкенте +41,3. В Кызылкуме сохраняется 44 градуса тепла, в Казыгурте 40 градусов тепла, в Арыси 43 градуса тепла, в селе Тасты Созакского района 42 градуса тепла. А с 23 июля ожидается поступление с севера прохладного воздуха, температура может опуститься на 4 - 5 градусов», - отмечает руководитель отдела метеорологии и прогнозирования филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области Асия Кыдырбаева.

Напомним, два дня назад синоптики сообщили, что в Туркестанской области ожидается повышение температуры до 47 градусов тепла.



