Жансеит Туймебаев встретился в Баку с представителями национальных сообществ Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся визит в Баку заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Казахстана Жансеита Туймебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанская делегация провела встречу с представителями национальных сообществ Азербайджана, в ходе которой Ж.Туймебаев отметил что, сегодняшняя встреча принесет качественно новый этап в развитии взаимоотношений между странами в сфере укрепления межэтнических отношений.

Он также подчеркнул, что две страны объединяют исторические узы дружбы и братства. В Казахстане проживает порядка 110 тыс. этнических азербайджанцев, которые активно участвуют в становлении Казахстана, треть из них проживает в Туркестанской области (32,6%), а также значимая их доля в Алматинской и Жамбылской областях, Алматы и Шымкенте. В целом в указанных регионах в общей сложности проживает 72,2% азербайджанцев РК.

Кроме того, в целях возрождения языка, культуры и народных традиций создано 32 азербайджанских этнокультурных объединения (1 республиканского уровня, 8 филиалов и представительств, 23 местных этнокультурных объединения). Азербайджанцев в РК объединяет Конгресс азербайджанцев «Туран», с 2007 года функционирует Ассоциация азербайджанцев, возглавляемая А.Хамедовым.

Азербайджанский язык преподаётся в воскресных азербайджанских этнолингвистических школах, всего их семь - в Нур-Султане, Алматы, Актюбинской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Он также отметил, что представители этноса участвуют в реализации ежегодных Посланий Главы государства народу Казахстана, решений сессий АНК, в мероприятиях, посвященных Дню Благодарности, Наурызу и Дню единства народа Казахстана.

В завершении заместитель председателя АНК выразил готовность продолжить сотрудничество и обеспечить все необходимые условия для развития культуры, языка, традиций азербайджанской этнической группы, активному вовлечению азербайджанцев во все сферы общественной и культурной жизни республики.