Жансеит Туймебаев встретился с руководителями этнокультурных объединений Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев встретился с руководителями этнокультурных объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба АНК.

В субботу, 8 февраля, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев отправился в Жамбылскую область в составе Правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области, созданной по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Он побывал в Кордайском районе в селах Аухатты, Сортобе и Масанчи, посетил семьи погибших в результате массовых беспорядков и выразил искренние соболезнования. Побывал в больнице, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и провел ряд встреч с местными жителями, аксакалами, членами АНК и руководителями этнокультурных объединений.

Воскресенье, 9 февраля, комиссия продолжила работу, проводя беседу с населением в пунктах казахско-киргизской границы, призывая жителей вернуться домой.

Также Жансеит Туймебаев еще раз подчеркнул, что произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер:

«Правительственной комиссией, созданной с целью наведения порядка и безопасности в районе, приняты все необходимые меры по устранению последствий данного инцидента. Всем родным и близким погибших и раненых оказывается вся необходимая помощь. Виновные, отдельные граждане и в первую очередь провокаторы будут строго наказаны согласно закону. Не стоит забывать, что межнациональное единство и общественное согласие являются главным достоянием нашего государства».