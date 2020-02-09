Жансеит Туймебаев встретился с руководителями этнокультурных объединений Жамбылской области
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев встретился с руководителями этнокультурных объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба АНК.
В субботу, 8 февраля, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев отправился в Жамбылскую область в составе Правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области, созданной по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Он побывал в Кордайском районе в селах Аухатты, Сортобе и Масанчи, посетил семьи погибших в результате массовых беспорядков и выразил искренние соболезнования. Побывал в больнице, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и провел ряд встреч с местными жителями, аксакалами, членами АНК и руководителями этнокультурных объединений.
Воскресенье, 9 февраля, комиссия продолжила работу, проводя беседу с населением в пунктах казахско-киргизской границы, призывая жителей вернуться домой.
Также Жансеит Туймебаев еще раз подчеркнул, что произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер:
«Правительственной комиссией, созданной с целью наведения порядка и безопасности в районе, приняты все необходимые меры по устранению последствий данного инцидента. Всем родным и близким погибших и раненых оказывается вся необходимая помощь. Виновные, отдельные граждане и в первую очередь провокаторы будут строго наказаны согласно закону. Не стоит забывать, что межнациональное единство и общественное согласие являются главным достоянием нашего государства».
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