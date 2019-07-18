Жансеит Туймебаев: Программные статьи Елбасы - духовная конституция казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы обсудили реализацию поставленных задач культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Қазақтану», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АНК.

Открывая научно-практическую конференцию «Қазақтану – елбірлігінің негізі», заместитель акима города Нур-Султана Бактияр Макен напомнил,что проект был инициирован Ассамблеей в 2018 году.

Одной из самых главнейших задач проекта «Қазақтану»,направленного на пропаганду казахской культуры, истории, философии, духовныхценностей казахского народа, является укрепление единства народа на основеобщего культурного кода.

«Эти основополагающие факторы заложены в программе Елбасы –Председателя АНК Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру», главный акценткоторого ставится на сохранение единых ценностей, исторического сознания всехказахстанцев, независимо от их этнической принадлежности», — сказал БактиярМакен.

В приветственном слове заместитель Председателя — заведующийСекретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеит Туймебаев отметилсозданный накануне согласно Указу Президента Казахстана Касым-Жомарта ТокаеваНациональный совет общественного доверия.

Он назвал это важным шагом по выполнению его предвыборнойплатформы и выразил уверенность, что эта мера полностью укладывается в логикумодернизации страны, диалога государства и общества, также отражает решимостьГлавы государства обеспечить высокую динамику этих процессов.

В ходе конференции замглавы АНК подчеркнул, что программныестатьи Елбасы «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» стали духовной конституцией казахстанцев, обозначилиглубинные основы и составляющие нашей национальной идентичности, сталиментальным ядром консолидации как самих казахов, так и всего народа Казахстана.

«Сегодня, когда страна выходит на новый виток своегоразвития, мы все, безусловно, черпаем нравственные силы в историческом духовномнаследии, которое было сформировано Елбасы Нурсултаном Назарбаевым», — сказалЖансеит Туймебаев.

В настоящее время в рамках программы «Рухани жаңғыру» встране идет максимальная духовная работа. Реализуются многоформатные проекты сохватом всего населения страны.

Руководитель Секретариата АНК напомнил о событиях в городе Арыси,когда весь народ сплотился и прошел «суровое испытание национального кода» наотлично. Он поблагодарил этнокультурные объединения ассамблеи по всей стране запомощь пострадавшим как в первые часы, так и по сей день.

«Мы должны помнить, что наши национально-культурные корни,без которых, как сказал Елбасы Нурсултан Назарбаев, «модернизация повиснет ввоздухе», должны лежать в фундаменте общей истории», — подчеркнул ЖансеитТуймебаев.

По его словам, проект «Қазақтану» был инициирован с полнымсоответствием идее «Рухани жаңғыру» по своему духу и содержанию.

«Благодаря проекту, на основе взаимопроникновения культурукрепляется ценностная основа национального единства, межпоколенческие связи.Партнерами в реализации проекта выступили центр «Сакральный Казахстан»,Институт истории государства, Научно-экспертный совет АНК», — рассказалзаместитель Председателя АНК.

Реализован ряд общереспубликанских проектов, направленных напродвижение консолидирующих ценностей казахского народа, проведены встречиэтнокультурных объединений с представителями казахской творческойинтеллигенции.

В рамках этих проектов прошло более 300 мероприятий сучастием 192 тыс. человек.

Спикер отметил и реализованную республиканским молодежнымдвижением АНК «Жаңғыру жолы» историко-экологическую акцию «Сакральное наследиеҰлы Дала Елі».

Он сообщил о проведении работ по продолжению и масштабированиюпроекта «Қазақтану» в этом году.

В рамках поручения Председателя АНК Нурсултана Назарбаева,данного на XXVI сессии ассамблеи, проект «Қазақтану» включен в Просветительскийпроект по продвижению программы «Рухани жаңғыру» и Пяти социальных инициативПрезидента.

«В рамках наполнения программы «Рухани жаңғыру» новымсодержанием и направлениями проектом «Қазақтану» совместно с Министерствоминформации и общественного развития предусмотрены новые масштабные проекты», —проинформировал Жансеит Туймебаев.

Это проект «Мәміле», фестиваль «Сохраняя традиции» сучастием молодых семей этнокультурных объединений под эгидой Совета матерейАНК, республиканский конкурс «Сөз маржаны», фестиваль «Уникальные блюдаказахской национальной кухни», республиканский фестиваль этнокультурныхобъединений «Ұлт қазынасы», республиканская молодежная экспедиция «Өз еліңдітаны», которые будут реализованы с учетом задач, поставленных в статье Елбасы«Семь граней Великой степи».

Одним из лейтмотивов проекта «Қазақтану», как обратилвнимание замглавы АНК, станет 175-летие великого Абая, которого «с полнымправом можно назвать духовным отцом и предтечей «Қазақтану».

Автор: Ляйлим АБЕУОВА