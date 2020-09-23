Жансеит Туймебаев: Издание «Манаса» на казахском языке – золотой вклад в нашу литературу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Издание эпоса «Манас» на казахском языке – это золотой вклад в фонд казахской литературы. Такое мнение высказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев в ходе презентации перевода кыргызского эпоса «Манас» на казахский язык и академического издания произведений Абая на кыргызском языке в столичном Доме дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие на тему «От Манаса до Абая» организовано Международной Тюркской академией и Ассамблеей народа Казахстана.

«Как вы все знаете, в этом году мы отмечаем 175-летие Абая. Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев в 1995 году, на 150-летнем юбилее поэта, сказал: «Проводить Год Абая – это хорошо. Учить стихи Абая – правильно. А если мы будем не только говорить о его глубоких мыслях, а помнить о них в повседневной жизни – еще лучше». Президент Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай – духовный реформатор» поставил перед нами конкретные задачи. Главная особенность этого года в том, что 10 августа утверждено, как День Абая. Это проявление высокого уважения к великому поэту. Это особый исторический шаг, направленный на развитие национальной духовности и литературы», – сказал заместитель председателя ассамблеи Жансеит Туймебаев.

Зампред АНК отметил, что ассамблея организовала онлайн-фестиваль с целью пропаганды творчества поэта-мыслителя среди представителей всех этносов, населяющих страну.

«На этом фестивале представители разных этносов, хорошо освоивших государственный язык, прочитали более 500 произведений Абая. Мы считаем это большим вкладом в пропаганду творчества Абая. Международная Тюркская академия под руководством Дархана Кыдырали реализует множество проектов, направленных на сближение народов, изучение истории, языков и литературы тюркского мира. В том числе уделяется особое внимание наследию кыргызского народа, ранее были изданы такие труды, как «Энциклопедия «Манаса»», «Словарь «Манаса»», «Рукопись эпоса «Манас», «Философия эпоса «Манас». Эпос «Манас» изучали Шокан Уалиханов, Мухтар Ауэзов. Издание эпоса «Манас» на казахском языке – это золотой вклад в фонд казахской литературы», – сказал Ж. Туймебаев.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.