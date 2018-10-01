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Жансеит Туймебаев - фермерам: Надо уделять максимальное внимание качеству продукции
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил с рабочей поездкой Келесский район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
В ходе визита глава региона ознакомился с работой крестьянского хозяйства «Өктемхан», расположенного в сельском округе Кошкар ата. Хозяйство производит порядка 120 тонн овощной продукции в год. Общая площадь хозяйства составляет 6 гектаров, из них на 0,65 га построены теплицы. В запуск и открытие данного проекта владелец Турсынбай Калыбаев вложил собственные средства в размере 22 млн. тенге. Здесь на постоянной основе трудятся 5 человек. Среднемесячная заработная плата работников составляет 60 тыс. тенге. Напомним, проект запущен в 2014 году.
В ходе беседы с работниками хозяйства, глава региона отметил необходимость обращать внимание не только на количество, но и на качество сельскохозяйственной продукции.
«Наша область отличается от других регионов. Местную продукцию отправляют во все регионы нашей страны. Кроме того, продукция экспортируется в другие страны. Следовательно, мы должны уделять максимальное внимание качеству. Тогда товары будут ликвидными», - сказал Ж.Туймебаев.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в районе функционируют 5114 сельхозформирований. Из них 4994 крестьянских хозяйств и 120 производственных кооперативов.
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