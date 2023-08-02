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    Жанна Дауренбекова назначена официальным представителем МЧС Казахстана

    2 Августа 2023, 10:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новым официальным представителем МЧС Республики Казахстан назначена Жанна Дауренбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МЧС РК.

    Подполковник гражданской защиты Дауренбекова Жанна Алимбековна служит в органах гражданской защиты с 2005 года.

    Родилась в 1977 году в Каркаралинском районе Карагандинской области.

    Окончила Карагандинский государственный технический университет по специальности «Производство строительных изделий и конструкций» и Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова по специальности «Связь с общественностью».

    За годы службы работала в пресс-службе ДЧС Карагандинской области и Комитета по ЧС МВД РК.

    До назначения на новую должность возглавляла пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

    Отмечена ведомственными наградами МЧС РК, Союза журналистов и акима Карагандинской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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