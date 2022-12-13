Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула

    13 Декабря 2022, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после победы нокаутом в титульном бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тураров выступил на вечере бокса в Алматы, где в главном бою нокаутировал в седьмом раунде венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) и завоевал вакантный пояс чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. В рейтинге BoxRec в своем дивизионе Тураров был 242-м, а после уверенной досрочной победы стал 45-м.

    Ранее Жанкош Тураров также был чемпионом в первом полусреднем весе по версии WBO Inter-Continental.


    Фото: sports.kz
    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Восемь спортобъектов построят в Махамбетском районе Атырауской области
    Казахстан обыграл Венгрию на молодежном ЧМ по хоккею
    Чемпионат мира по казакша курес проходит в Астане
    «Серебро» и «бронзу» завоевали в Калгари спортсмены СКО
    Популярное
    1 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
    2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
    3 Более тысячи жителей Павлодарской области стали жертвами интернет-мошенников
    4 Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области
    5 Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина
    Новости партнеров