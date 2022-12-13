Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после победы нокаутом в титульном бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тураров выступил на вечере бокса в Алматы, где в главном бою нокаутировал в седьмом раунде венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) и завоевал вакантный пояс чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. В рейтинге BoxRec в своем дивизионе Тураров был 242-м, а после уверенной досрочной победы стал 45-м.

Ранее Жанкош Тураров также был чемпионом в первом полусреднем весе по версии WBO Inter-Continental.



Фото: sports.kz