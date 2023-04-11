Жанкош Тураров вошел в рейтинг WBC после завоевания титула чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер полусреднего веса Жанкош Тураров был включен в рейтинг WBC после одержанной в своем недавнем поединке победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В обновленной версии рейтинга дивизиона Тураров был включен в табель о рангах под 38-м номером. В этом же весе другой представитель Казахстана Батыр Джукембаев потерял две позиции, став 35-м. Сергей Липинец опустился с четвертой на пятую строку.