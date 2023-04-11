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Жанкош Тураров вошел в рейтинг WBC после завоевания титула чемпиона мира

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Апреля 2023, 18:00
Жанкош Тураров вошел в рейтинг WBC после завоевания титула чемпиона мира Фото: allboxing.ru

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер полусреднего веса Жанкош Тураров был включен в рейтинг WBC после одержанной в своем недавнем поединке победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В обновленной версии рейтинга дивизиона Тураров был включен в табель о рангах под 38-м номером. В этом же весе другой представитель Казахстана Батыр Джукембаев потерял две позиции, став 35-м. Сергей Липинец опустился с четвертой на пятую строку.

Напомним, что 21 марта Жанкош Тураров одержал победу в главном бою вечера бокса в Алматы, досрочно взяв верх над мексиканцем Алехандро Менесесом и завоевав титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе.
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