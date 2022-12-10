Жанкош Тураров провел дуэль взглядов перед титульным боем в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Постоянно проживающий в Испании венесуэльский боксер Луис Энрике и непобежденный казахстанец Жанкош Тураров прошли процедуру взвешивания перед поединком и провели дуэль взглядов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Боксеры проведут бой 11 декабря в Алматы за вакантный титул IBO Intercontinental в первом полусреднем весе. Начало в 17:00. Впервые в истории страны этот поединок покажет миру известная платформа DAZN.

«Мы завтра сделаем историю, буду биться за победу. Настрой хороший. Пояс я хочу оставить у себя на родине… Не хочу ничего прогнозировать, это спорт, здесь всякое может случиться, завтра все покажет ринг», - сказал он на пресс-конференции.

Его соперник Луис Энрике также заявил, что приехал в Казахстан за победой.

В рамках вечера бокса на профессиональный ринг выйдут молодой нокаутер Елхан Табынбаев (5-0, 3 КО) против бразильца Матэуса Де Сильвы (7-0, 3 КО) за престижный титул WBC Intercontinental. Ангелина Лукас (2-0, 1 KO) оспорит звание чемпиона мира по версий UBO с Лулу Каяге (8-8-4, 2 КО) из Танзании.

Кроме того, боец нокаутер Арман Ашимов проверит себя в профи-боксе против опытного грузина Бухити Татишвили с тремя победами. Известный актер и боец ММА Еркебулан Токтар дебютирует в профессионалах в бою с иранцем Амиром Ярани. Силами померятся также Алихан Толенбаев (2-0, 1 КО) и Адлан Сельмурзаев (4-0, 3 КО).



