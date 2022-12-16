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    Жанкош Тураров проведет бой за титул чемпиона мира

    16 Декабря 2022, 04:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) проведет бой за титул IBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Жанкош Тураров после победы над Луисом Энрике Ромеро получил бой за титул чемпиона мира по версии IBO. Глава Movida promotions в лице Алимжана Калдиярова уже приступил к переговорам. Титульный поединок может возглавить вечер бокса 18 марта в Алматы», — заявили в пресс-службе промоушна.

    11-го декабря Тураров победил нокаутом венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) и завоевал вакантный пояс чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.

    Фото: sports.kz
    Спорт Бокс
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