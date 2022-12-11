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    Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBF

    11 Декабря 2022, 21:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский профи-боксер Жанкош Тураров нокаутировал испанца венесуэльского происхождения Луиса Энрике и завоевал вакантный титул IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поединок, который проходил в Алматы, был рассчитан на 10 раундов, но закончился в седьмом.

    Таким образом, Жанкош одержал 26 победу в профи. Луис Энрике же потерпел шестое поражение в карьере. Поединок траслировался через известную платформу DAZN.

    В андеркарде этого вечера бокса также выступили несколько казахстанцев. Так, Шынарбек Батинулы нокаутировал Адама Умаева, Адлан Сельмурзаев досрочно победил грузина Лашу Купатадзе, Елхан Табынбаев проиграл бразильцу Матэусу де Сильве в поединке за престижный титул WBC Intercontinental.

    Ангелина Лукас техническим нокаутом одержала верх над Лулу Каяге из Танзании и стала чемпионкой мира по версий UBO.

    Кроме того, боец ММА Арман Ашимов провел первый бой в профи-боксе против опытного грузина Бухити Татишвили. Встреча закончилась вничью. Известный актер и боец ММА Еркебулан Токтар также дебютировал в профессионалах в бою с иранцем Амиром Ярани. Казахстанец досрочно выиграл соперника техническим нокаутом.

    Фото: Sports.kz.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Спорт Бокс
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