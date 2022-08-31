Жанибеку Алимханулы официально анонсировали первую защиту титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Top Rank анонсировала первую защиту титула новоиспеченного чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На странице промоушена появилось изображение, посвященное казахстанскому боксеру и полученному им титулу чемпиона мира.

Как сообщалось, 27 августа Всемирная боксерская организация (WBO) повысила Жанибека с «временного» до полноправного чемпиона мира WBO.

«Новый король среднего веса скоро защитит свою корону», - говорится в подписи.

В своем предыдущем поединке Жанибек Алимханулы нокаутировал во втором раунде британского боксера Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО), завоевав, таким образом, титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем дивизионе.



