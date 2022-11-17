Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) 13 ноября в Лас-Вегасе провел первую защиту своего титула в бою с британцем Дензелом Бентли (17-2-1, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок завершился победой Алимханулы единогласным судейским вердиктом.

После боя Атлетическая комиссия штата Невада наложила на боксеров ограничения. Так, Алимханулы формально запрещено проводить поединки до 13 декабря текущего года, а Бентли сможет вернуться на ринг не раньше 28 числа следующего месяца. Данная мера носит медицинский характер и служит для надлежащего восстановления бойцов.

Противостояние с Бентли было для Жанибека первой защитой титула, которая носила добровольный характер.

Фото:sports.kz



