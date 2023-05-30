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    Жанибек Байгабелов учредил именную стипендию в честь директора завода Геннадия Ли

    30 Мая 2023, 16:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Абитуриенты смогут получать дополнительную стипендию. Такая возможность появится у них благодаря именной стипендии в честь первого руководителя Карагандинского литейно-машиностроительного завода, которую учредил глава КЛМЗ Жанибек Байгабелов. Соответствующий меморандум был подписан с Карагандинским техническим университетом имени А. Сагинова, передает МИА «Казинформ».

    Победителя определили по итогам открытого конкурса. Как сообщил Жанибек Байгабелов, эта инициатива – дань уважения первому директору завода Геннадию Ли, и попытка решить вопрос с нехваткой квалифицированных кадров.

    Напомним, что сама кафедра машиностроения на базе Карагандинского политехнического университета им. Сагинова создана КЛМЗ для подготовки инженеров и операторов ЧПУ станков. Сегодня здесь преподают сотрудники завода с учеными степенями. Гранты и стипендии помогут привлечь еще больше талантливых инженеров в команду, уверено руководство предприятия.

    «Наступило время высокоинтеллектуального инженерного труда. С развитием машиностроения, технологий, растет и требование к нашему персоналу. Я всегда говорю, что времена ручного и неэффективного труда прошли, сейчас мы все конкурируем на уровне инженерной мысли. К тому же, сам Президент подчеркивал, что приоритет нужно отдать техническим профессиям, нужно взращивать новое поколение инженеров, промышленников. Мы рады быть к этому причастными», - заявил Жанибек Байгабелов.


    По его словам, цель учреждения именной стипендии в честь Геннадия Ли - пропаганда честного и ударного труда, а также поддержка молодых инженеров Казахстана.

    Геннадий Павлович Ли родился в 1949 году в городе Уштобе Талдыкорганской области. Начал свою трудовую деятельность в 1967 году слесарем Джезказганского управления «Средазцветметремонт».

    С 1970 года работал в коллективе Джезказганского горно-металлургического комбината им. К.И. Сатпаева, потом – в корпорации «Казахмыс». Прошёл все ступени карьерного роста, начиная с должности инженера–конструктора проектной лаборатории, начальника конструкторского бюро, директора завода по ремонту горно–шахтного оборудования до заместителя первого вице–президента Корпорации по созданию новой техники.

    С 1999 по 2012 годы возглавлял Карагандинский литейно-машиностроительный завод. Коллектив предприятия под руководством Геннадия Ли не только восстановил работу всех простаивающих цехов, но и освоил новую номенклатуру продукции.

    Автор:

    Артем Волков

    Образование
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