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    Жанибек Алимханулы выбрал следующего соперника после защиты титула WBO

    15 Ноября 2022, 14:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы высказался о потенциальном поединке с лидером рейтинга Всемирной боксерской организации в своем дивизионе Хайме Мунгией из Мексики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Утром 13 ноября «Казахский стиль» провел первую защиту своего титула, победив в Лас-Вегасе единогласным решением судей британца Дензела Бентли. Перед этим WBO приняла решение, что в случае победы Алимханулы должен будет провести обязательную защиту в бою с Мунгией.

    «Я надеюсь и жду, что Мунгия согласится драться со мной!» — написал в Twitter Жанибек.

    Сам Хайме Мунгия выйдет на ринг в конце этой недели — 19 ноября в Гвадалахаре (Мексика) он подерется с аргентинцем Гонсало Корией, который два года назад проиграл Алимханулы нокаутом во втором раунде.
    Спорт Жанибек Алимханулы
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