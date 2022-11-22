Жанибек Алимханулы впервые попал в рейтинг лучших боксеров мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Портал World Boxing News представил текущий рейтинг 50 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound for pound) по состоянию на ноябрь 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В список впервые попал казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, недавно успешно защитивший свой титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Он занял 49-е место в рейтинге.

Обладатель титулов IBF, WBA Super и IBO в среднем дивизионе Геннадий Головкин находится на 28-й строчке списка.

Возглавил рейтинг чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе из Украины Александр Усик. На второй позиции находится абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес.



