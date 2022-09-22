Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы проведет первую защиту пояса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Непобежденный уроженец Казахстана и англичанин Дензел Бентли договорились встретиться в 12-раундовом главном событии ESPN+, которое будет транслироваться 12 ноября в Лас-Вегасе. Бентли занимает 14-е место среди претендентов на звание чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 160 фунтов, но Алимханулы в настоящее время не обязан проводить обязательную защиту пояса WBO, который он выиграл, разгромив англичанина Дэнни Дигнума во втором раунде их боя 21 мая на Resorts World, Лас Вегас.

Алимханулы заменил Оскара Вальдеса в качестве хедлайнера Top Rank на шоу 12 ноября. Мексиканец Вальдес (30-1, 23 КО), бывший чемпион WBO в полулегком весе и WBO среди юниоров в легком весе, был вынужден отложить свое возвращение на ринг до января из-за недавней травмы, не связанной с боксом, из-за которой он не мог тренироваться.

29-летний Алимханулы (12-0, 8 КО) выиграл временный титул WBO, нокаутировав Дигнума (14-1-1, 8 КО) четыре месяца назад. С тех пор промежуточный тег был удален из чемпионства Алимханулы, потому что бывший чемпион WBO в 160 фунтах Деметриус Андраде решил подняться до предела суперсреднего веса в 168 фунтов вместо того, чтобы сражаться с Алимханулы следующим», — сообщил ресурс Boxingscene.com.

Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира WBO в среднем весе. На своей странице в Twitter боксер из Казахстана опубликовал фотографию пояса чемпиона мира и оставил следующее описание: «Пояс чемпиона в Казахстане!».

Глава государства поздравил боксера Жанибека Алимханулы.

«Мы в Америке. Бой в ноябре! Лас-Вегас, у вас есть шоу, куда вы обязаны пойти! В ноябре вы увидите нового чемпиона. Приходите в солнцезащитных очках. Потому что я буду блистать на ринге!», - написал казахстанский чемпион в публикации на своей странице в социальной сети, анонсируя следующий поединок.



