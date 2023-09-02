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    Жанибек Алимханулы проведет бой с чемпионом IBF

    2 Сентября 2023, 03:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 10 КО) сразится с чемпионом IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Бой пройдет 14 октября на арене Fort Bend Epicenter в Розенберге - пригород Хьюстона (штат Техас). Жанибек Алимханулы во второй раз будет защищать титул WBO, а для Винченцо Гуальтьери это будет первая защита титула, который он завоевал в июле после победы над бразильцем Эскивой Фалькао. Оба впервые участвуют в объединительном поединке.

    «Я благодарен за возможность сразиться с другим чемпионом мира. Этот бой приблизит меня к званию абсолютного чемпиона мира в среднем весе. Спасибо Винченцо - он делает то, чего избегают другие чемпионы. Я вернусь домой в Казахстан в статусе объединенного чемпиона мира!», - сказал Жанибек Алимханулы.

    Напомним, в мае Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира в среднем весе, победив канадца Стивена Батлера.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Бокс Боевые искусства Жанибек Алимханулы спортсмены Казахстана
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