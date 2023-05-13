Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) и канадец Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Алимханулы показал на весах 159,2 фунта (72,21 килограмма), Батлер — 159,6 фунта (72,39 килограмма). Таким образом, оба боксера успешно сделали вес: лимит для среднего веса составляет 160 фунтов (72,57 килограмма).

Бой Жанибека Алимханулы и Стивена Батлера состоится утром в воскресенье, 14 мая, в Стоктоне (США, штат Калифорния). На кону будет стоять титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, который принадлежит Алимханулы.