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    Жанибек Алимханулы появился с поясом WBO перед публикой

    13 Ноября 2022, 10:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Не знающий поражений казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прошелся перед журналистами и фотографами со своим поясом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Видео данного эпизода было представлено на официальной странице Top Rank в Twitter. «Встречайте Бугимена», - гласит короткая подпись к ролику.

    Как сообщалось ранее, сегодня утром по времени Астаны в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Алимханулы проведет первую защиту своего титула. Соперником казахстанца выступит представитель Великобритании Дензел Бентли. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Хабар».
    США Видео Бокс Жанибек Алимханулы
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