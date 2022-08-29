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    Жанибек Алимханулы получил вызов от непобежденного нокаутера

    29 Августа 2022 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бразильский боксер среднего веса Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) отреагировал на повышение казахстанца Жанибека Алимханулы (12-0, 8 KO) до статуса полноправного чемпиона мира WBO в том же дивизионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Фалькао обратился к «Казахскому стилю» в Twitter, предложив ему провести поединок.

    «Теперь, когда ты настоящий чемпион, я могу отобрать твой пояс. Погнали, чемпион», — написал он, отметив в посте аккаунт промоутерской компании Top Rank.
    «Если ты хочешь драться со мной, то для начала ты должен быть чемпионом, тогда мы поговорим. Мне не интересны боксеры без титулов. Я уважаю тебя, но ты ноунейм в мире бокса. Я хочу драться с Чарло, с «Канело»!» ө ответил ему Жанибек.

    Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly
    Спорт Жанибек Алимханулы
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