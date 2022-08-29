Жанибек Алимханулы получил вызов от непобежденного нокаутера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бразильский боксер среднего веса Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) отреагировал на повышение казахстанца Жанибека Алимханулы (12-0, 8 KO) до статуса полноправного чемпиона мира WBO в том же дивизионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Фалькао обратился к «Казахскому стилю» в Twitter, предложив ему провести поединок.

«Теперь, когда ты настоящий чемпион, я могу отобрать твой пояс. Погнали, чемпион», — написал он, отметив в посте аккаунт промоутерской компании Top Rank.

«Если ты хочешь драться со мной, то для начала ты должен быть чемпионом, тогда мы поговорим. Мне не интересны боксеры без титулов. Я уважаю тебя, но ты ноунейм в мире бокса. Я хочу драться с Чарло, с «Канело»!» ө ответил ему Жанибек.

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly



